Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таджикистане умер 113-летний ветеран Великой Отечественной войны Карим Рашид

В городе Гиссаре, недалеко от столицы Таджикистана, на 114-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Карим Рашид. Он скончался в минувшее воскресенье, 24 августа. Об этом пишет «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на администрацию города.

Источник: Комсомольская правда

Карим Рашид родился в 1912 году в Гиссаре. В период с 1935 по 1942 год он работал учителем в селах Дарози и Согдиён Алмасинского района.

В 1942 году Карим Рашид отправился на войну, где принимал участие в ожесточенной битве за Сталинград. Он служил в 204-м артиллерийском полку в составе 1-го Украинского фронта, дойдя до Праги и Берлина.

После Победы во Второй мировой войне в 1945 году Карим Рашид вернулся на родину и возобновил свою прежнюю профессиональную деятельность — он был преподавателем в селе Согдиен (бывший Чагатай). Его наградили орденами и медалями за воинские и трудовые отличия.