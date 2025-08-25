В Таджикистане умер 113-летний ветеран Великой Отечественной войны Карим Рашид

Карим Рашид родился в 1912 году в Гиссаре. В период с 1935 по 1942 год он работал учителем в селах Дарози и Согдиён Алмасинского района.
В 1942 году Карим Рашид отправился на войну, где принимал участие в ожесточенной битве за Сталинград. Он служил в 204-м артиллерийском полку в составе 1-го Украинского фронта, дойдя до Праги и Берлина.
После Победы во Второй мировой войне в 1945 году Карим Рашид вернулся на родину и возобновил свою прежнюю профессиональную деятельность — он был преподавателем в селе Согдиен (бывший Чагатай). Его наградили орденами и медалями за воинские и трудовые отличия.