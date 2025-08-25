В Таджикистане умер 113-летний ветеран Великой Отечественной войны Карим Рашид

После Победы во Второй мировой войне в 1945 году Карим Рашид вернулся на родину и возобновил свою прежнюю профессиональную деятельность — он был преподавателем в селе Согдиен (бывший Чагатай). Его наградили орденами и медалями за воинские и трудовые отличия.