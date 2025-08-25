В деревне Сынково Тверской области открыли новый экоотель

Экоотель открыли на базе восстановленной избы-школы конца XIX века в деревне Сынково Тверской области. Создание новых средств размещения отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в аппарате правительства региона.
На территории комплекса «1898: Дом отдыха и чтения» находятся 10 домов, в которых могут жить посетители. Также там есть пруд, бассейн и дорожки для игры в петанк.
Постояльцам предлагают прокатиться по трем маршрутам на электровелосипедах по окрестностям. На них можно съездить в близлежащие деревни, побывать в местных церквях, увидеть подвесные мосты через реку Сестру, разделяющую Тверскую и Московскую области.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство».
помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.