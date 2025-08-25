Ричмонд
Суд в Ростове заставил предпринимателя компенсировать ущерб Союзмультфильму

Донской предприниматель выплатит «Союзмультфильму» 80 тысяч рублей из-за нарушения авторских прав.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Ростовской области заставил предпринимателя компенсировать ущерб «Союзмультфильму». Соответствующая информация была опубликована в электронной картотеке дел.

Истцами выступили АО «Киностудия “Союзмультфильм” и ООО “Союзмультфильм”. Иск на 60 тысяч рублей поступил 2 июня 2025 года, 6 июня материалы приняли к производству. Дело рассматривалось в упрощенном порядке.

4 августа суд полностью удовлетворил исковые требования. С предпринимателя взыскали 30 тысяч рублей компенсации за нарушение прав на товарные знаки, 550 рублей — за приобретение спорного товара и 10 тысяч рублей госпошлины.

Отдельно еще 30 тысяч рублей потребовали выплатить за нарушение авторских прав на известных персонажей: львенка из мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню», Чебурашку и Крокодила Гену (анимационный фильм «Крокодил Гена»). Кроме того, предприниматель должна компенсировать почтовые расходы в 178 рублей и еще 10 тысяч рублей госпошлины.

