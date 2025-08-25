Свиньи в нижегородских хозяйствах будут жить с комфортом

Новая разработка позволяет точно определять момент, когда внешняя температура требует подогрева поступающего воздуха. Уникальная формула, созданная экспертами, рассчитывает тепловую нагрузку на ограждающие конструкции — стены, кровлю и оконные проемы, что существенно повышает точность оценки теплопотерь. Алгоритм учитывает и тепло, выделяемое самими животными.
По словам разработчиков, новая программа успешно решает ряд важных задач. Так, например, применение системы способствует улучшению состояния здоровья свиней, снижению энергопотребления на отопление и вентиляцию, повышению санитарных условий для персонала и, как следствие, увеличению продуктивности свиноводства.
Разработанная система прошла процедуру патентования и готова к работе в агропромышленных предприятиях России.