Синоптики предупредили о похолодании ночью до +4 градусов в Беларуси

Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 27 августа, ночью во многих районах страны, а днем по востоку погоду и далее будут определять холодные неустойчивые воздушные массы. Ожидается облачная с прояснениями погода. В ночные и утренние часы на большей территории Беларуси, а днем местами по востоку страны пройдут кратковременные дожди.