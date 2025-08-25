Синоптики предупредили о похолодании ночью до +4 градусов в Беларуси, передает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 27 августа, ночью во многих районах страны, а днем по востоку погоду и далее будут определять холодные неустойчивые воздушные массы. Ожидается облачная с прояснениями погода. В ночные и утренние часы на большей территории Беларуси, а днем местами по востоку страны пройдут кратковременные дожди.
Возможен слабый туман. Ветер окажется западный, местами порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит от +4 до +11 градусов. Днем прогнозируется от +16 до +23 градусов.
Ранее белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в последнюю неделю августа: «Ожидается кратковременный всплеск тепла».
Тем временем Минобразования сделало заявление о том, что нужно обсуждать учителям в Беларуси.
Кстати, мы узнали, что произошло после победы Арины Соболенко над Масаровой из Швейцарии на US Open-2025: «Можете назвать нашу команду “Красавица и чудовище”.