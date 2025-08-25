Ричмонд
В селе Кын открылась новая площадка «Мир детства»

В Лысьвенском округе в селе Кын на улице Мира появилось новой пространство для отдыха детей и родителей.

В Лысьвенском округе в селе Кын на улице Мира появилось новой пространство для отдыха детей и родителей. Проект реализован с использованием механизма инициативного бюджетирования. Основую часть средств внес краевой бюджет, остальное — местный бюджет и жители села.

Проект, подготовленный при участии активной молодежи, стал победителем краевого конкурса. На новой площадке установлены качели, горки, лазалки и другое игровое оборудование. Все это вместе будет способствовать развитию творческих и спортивных навыков детей и подростков.