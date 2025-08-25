В Иркутске незначительно подорожал бензин

В Иркутской области продолжают незначительно, но регулярно колебаться цены на автомобильное топливо. Согласно последним данным Иркутскстата, средняя стоимость самого популярного бензина АИ-92 составляет около 56−57 рублей за литр.
В Братске заправляться дороже всего — литр «девяносто второго» там обойдется в среднем в 57 рублей 75 копеек. А вот в Ангарске сложилась одна из самых приятных ситуаций — 56,86 рубля. Столица региона, Иркутск, в этом рейтинге располагается практически рядом — средняя цена составляет 56,89 рубля.
Еще один востребованный вид топлива — бензин АИ-95 — традиционно стоит дороже. Лидером по стоимости снова стал Братск, где литр такого топлива продают за 61,12 рубля. Жителям и гостям Тайшета повезло чуть больше — там ценник держится на отметке в 60,16 рубля. В Иркутске же за литр «девяносто пятого» просят в среднем 60 рублей 20 копеек.
Стоит помнить, что это усредненные данные по региону, а итоговая цена на каждой конкретной заправке может незначительно отличаться. Самый точный ориентир — цифры на табло АЗС.
