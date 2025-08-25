В Иркутске незначительно подорожал бензин

Еще один востребованный вид топлива — бензин АИ-95 — традиционно стоит дороже. Лидером по стоимости снова стал Братск, где литр такого топлива продают за 61,12 рубля. Жителям и гостям Тайшета повезло чуть больше — там ценник держится на отметке в 60,16 рубля. В Иркутске же за литр «девяносто пятого» просят в среднем 60 рублей 20 копеек.