На Камышовом шоссе в Севастополе заработала подстанция скорой помощи

«Есть просторный холл, столовые, зона отдыха сотрудников, медицинские кабинеты. Санузлы оборудованы раздельно на обоих этажах, также имеются удобные места для принятия душа. Первый этаж отведен под кабинеты, обеспечивающие медицинскую деятельность бригад СМП (скорой медицинской помощи. — Прим. ред.), есть боксы для спецтранспорта. Второй — занят помещениями для выездных сотрудников, где предусмотрено все необходимое для комфортного ожидания вызова», — рассказывает заместитель главного врача по медицинской части центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Севастополя Марина Мальцева.