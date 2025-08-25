На Камышовом шоссе в Севастополе заработала подстанция скорой помощи

Новая подстанция скорой помощи № 9, расположенная на Камышовом шоссе в Севастополе, получила лицензию на осуществление медицинской деятельности. Это поможет в достижении целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения города.
«Есть просторный холл, столовые, зона отдыха сотрудников, медицинские кабинеты. Санузлы оборудованы раздельно на обоих этажах, также имеются удобные места для принятия душа. Первый этаж отведен под кабинеты, обеспечивающие медицинскую деятельность бригад СМП (скорой медицинской помощи. — Прим. ред.), есть боксы для спецтранспорта. Второй — занят помещениями для выездных сотрудников, где предусмотрено все необходимое для комфортного ожидания вызова», — рассказывает заместитель главного врача по медицинской части центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Севастополя Марина Мальцева.
Врачи новой подстанции будут оказывать экстренную помощь пациентам круглосуточно. Там работают три группы специалистов: одна линейная выездная бригада и две — медицины катастроф. Само здание способно разместить до шести команд, добавила Марина Мальцева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.