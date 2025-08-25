Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участник СВО Оскар Ситдиков стал помощником главы Башкирии

Помощником Главы Башкирии назначен Оскар Ситдиков.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии новым помощником главы региона стал Оскар Ситдиков — ветеран специальной военной операции, награжденный орденом Мужества и медалью «За отвагу». О его назначении Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании в правительстве.

Глава республики отметил, что на прошлой неделе Ситдиков завершил службу в Вооруженных силах и вошел в управленческую команду региона. Хабиров также пожелал ему успехов в новой должности.

Добавим, что Оскар Ситдиков был участником первого потока федеральной программы «Время героев», созданной по поручению президента России. Его наставником в рамках проекта выступал Радий Хабиров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.