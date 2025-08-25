Участник СВО Оскар Ситдиков стал помощником главы Башкирии

В Башкирии новым помощником главы региона стал Оскар Ситдиков — ветеран специальной военной операции, награжденный орденом Мужества и медалью «За отвагу». О его назначении Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании в правительстве.
Глава республики отметил, что на прошлой неделе Ситдиков завершил службу в Вооруженных силах и вошел в управленческую команду региона. Хабиров также пожелал ему успехов в новой должности.
Добавим, что Оскар Ситдиков был участником первого потока федеральной программы «Время героев», созданной по поручению президента России. Его наставником в рамках проекта выступал Радий Хабиров.
