В Омске прошел региональный фестиваль скандинавской ходьбы «Шагаем к долголетию»

24 августа в парке «Зеленый остров» состоялся 4-й региональный фестиваль скандинавской ходьбы «Шагаем к долголетию». Мероприятие собрало около 500 участников, которые пришли поддержать активный образ жизни и попробовать свои силы в этом популярном виде физической активности. Подробностями спортивного действа поделились в региональном минспорта.
Перед началом фестиваля для всех желающих провели мастер-класс по правильной технике скандинавской ходьбы. Участники могли не только научиться основам, но и получить ценные советы от опытных тренеров.
Фото: Станислав Синявский.
«Мы очень рады, что с каждым годом количество участников растет, — отметил председатель оргкомитета фестиваля Михаил Расин. — Мы стремимся популяризировать этот вид спорта, делая его доступным для всех. Скандинавская ходьба — это универсальное занятие, которое можно практиковать где угодно».
Среди участников фестиваля был и Роман Подколзин, заядлый бегун, который впервые попробовал себя в скандинавской ходьбе. «Впечатления отличные, но я не ожидал, что так устану на трассе, — поделился он. — Особенно удивила нагрузка на мышцы рук, спины и ног. Это действительно эффективная тренировка».
Фото: Станислав Синявский.
Организаторами фестиваля выступили Омский областной общественный фонд поддержки детского и массового спорта совместно с региональным Министерством спорта, департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска, организацией «Спортивный город», региональной федерацией северной ходьбы и городской федерацией скандинавской ходьбы.
Ранее мы писали, что «Авангард» снял вопрос о победителе омского Кубка Блинова только по буллитам.