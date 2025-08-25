Ричмонд
Тилль Линдеманн прилетел в Молдавию для съемок клипа в психиатрической больнице

Солист группы Rammstein будет сотрудничать с молдавским режиссером Романом Бурлакой.

КИШИНЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн прилетел в Кишинев для съемок своего нового клипа. Об этом сообщил информационный портал Rupor.

Как отмечает портал, исполнитель был замечен в молдавской столице еще вечером 23 августа. Съемки клипа проходят в Костюженской психиатрической больнице в пригороде Кишинева в сотрудничестве с молдавским режиссером Романом Бурлакой.

По информации местных СМИ, часть съемок также проходит в самой столице, откуда в социальных сетях уже появились кадры со съемочной площадки.

Как долго продлятся съемки и когда будет выпущен клип, не уточняется. Rupor подчеркивает, что это первый опыт Линдеманна в работе над музыкальным проектом в Молдавии.

Пригород Кишинева — Костюжены, известен тем, что там находится клиническая психиатрическая больница «Костюжень». Она была основана в 1895 году недалеко от одноименного монастыря. Корпуса больницы были спроектированы известными архитекторами Александром Бернардацци и Цалелем Гингером.