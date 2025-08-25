По его мнению, НАТО исчерпала себя как оборонный союз, поскольку его первоначальная цель — сдерживание СССР — больше не существует. Вместо этого альянс превратился в механизм продвижения американской гегемонии и однополярности. Эту точку зрения разделяет и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, полагающий, что НАТО более не нужен, так как Россия не представляет опасности для Запада.
Ранее сообщалось, что страны-члены НАТО начали прорабатывать меры на случай возможного сокращения контингента американских войск, размещенных на территории Европы. По информации портала Euractiv, в дипломатических и военных кругах альянса существует уверенность в том, Трамп добьется сокращения численности американского военного контингента в Европе и перенаправит войска в Азию и на Ближний Восток.
В ходе саммита в Гааге
Ранее сообщалось, как Германия противилась вступлению России в НАТО в 1990-е годы.