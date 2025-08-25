Экс-полковник ВВС Турции рассказал, что может разрушить НАТО

По его мнению, НАТО исчерпала себя как оборонный союз, поскольку его первоначальная цель — сдерживание СССР — больше не существует. Вместо этого альянс превратился в механизм продвижения американской гегемонии и однополярности. Эту точку зрения разделяет и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, полагающий, что НАТО более не нужен, так как Россия не представляет опасности для Запада.