Экс-полковник ВВС Турции рассказал, что может разрушить НАТО

НАТО исчерпала себя — такое мнение высказал «РИА Новости» полковник ВВС Турции в отставке, бывший военный атташе, член ЦИК турецкой партии «Родина» Ихсан Сефа. Если Турция покинет Североатлантический альянс, то это станет началом его распада.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: НАТО

«Основная цель создания НАТО как оборонного пакта исчерпана, но задача альянса — быть “международной силой США для обеспечения однополярного мирового порядка” — еще не завершена», — цитирует Ихсана Сефу агентство «РИА Новости».

По его мнению, НАТО исчерпала себя как оборонный союз, поскольку его первоначальная цель — сдерживание СССР — больше не существует. Вместо этого альянс превратился в механизм продвижения американской гегемонии и однополярности. Эту точку зрения разделяет и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, полагающий, что НАТО более не нужен, так как Россия не представляет опасности для Запада.

Ранее сообщалось, что страны-члены НАТО начали прорабатывать меры на случай возможного сокращения контингента американских войск, размещенных на территории Европы. По информации портала Euractiv, в дипломатических и военных кругах альянса существует уверенность в том, Трамп добьется сокращения численности американского военного контингента в Европе и перенаправит войска в Азию и на Ближний Восток.

В ходе саммита в Гааге 24—25 июня члены НАТО договорились увеличить расходы на оборону. В частности, планируется к 2035 году нарастить расходы до 5% ВВП. В настоящее время целевой показатель составляет 2% ВВП, но эти обязательства выполняются не всеми участниками блока.

Ранее сообщалось, как Германия противилась вступлению России в НАТО в 1990-е годы.

