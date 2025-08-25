Ричмонд
Диетолог объяснила, можно ли россиянам есть бананы

Российский организм одинаково воспринимает как привычные овощи и ягоды, так и привозные фрукты. На это обратила внимание врач-диетолог и терапевт Наталья Лазуренко в беседе с «Абзацем».

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash.com

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что пищеварительная система россиян «настроена» в первую очередь на картофель, морковь, землянику и огурцы, тогда как тропические продукты якобы усваиваются хуже. По ее словам, именно эти привычные продукты должны составлять основу рациона.

Диетолог с этим утверждением не согласилась. Она подчеркнула, что желудочно-кишечный тракт человека работает одинаково вне зависимости от национальности или гражданства. «У нас есть ферменты, которые расщепляют углеводы до глюкозы. Это чисто физиологический процесс, он не имеет отношения к месту рождения», — отметила специалист.

По словам Лазуренко, важным фактором остается лишь индивидуальная переносимость. Некоторые экзотические фрукты могут вызывать отторжение у части людей. В пример она привела дуриан, который в Европе воспринимается тяжело из-за своего специфического вкуса и запаха.

Есть и медицинские ограничения. Так, людям с сахарным диабетом или ожирением необходимо особенно внимательно следить за количеством углеводов, поступающих с фруктами и ягодами. Для них важна не национальная принадлежность продукта, а его пищевая ценность и калорийность.

Эксперт напомнила, что и картофель когда-то считался в России экзотикой. Постепенно он стал частью традиционного рациона, а организм приспособился к его перевариванию. Тропические плоды вроде бананов, ананасов и манго присутствуют в рационе россиян уже не одно десятилетие, поэтому никаких сложностей с их усвоением не возникает.

Лазуренко подчеркнула, что ключевым фактором в питании остается разнообразие и баланс, а не происхождение продукта.