Диетолог объяснила, можно ли россиянам есть бананы

Диетолог с этим утверждением не согласилась. Она подчеркнула, что желудочно-кишечный тракт человека работает одинаково вне зависимости от национальности или гражданства. «У нас есть ферменты, которые расщепляют углеводы до глюкозы. Это чисто физиологический процесс, он не имеет отношения к месту рождения», — отметила специалист.