В татарстанском поселке Алексеевское облагородят общественную территорию

Территория расположена в границах улицы Казакова, а также Советской и Соборной площадей. Там создадут рекреационное ядро, которое объединит уже благоустроенные парки и скверы в единое пространство. На объекте появится событийная площадка для проведения мероприятий, а также зоны для игр в городки и шахматы. Любители творчества и различных ремесел смогут работать на свежем воздухе в «Городе мастеров».