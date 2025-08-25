В татарстанском поселке Алексеевское облагородят общественную территорию

Общественное пространство в поселке Алексеевское в Республике Татарстан преобразят в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в совете Алексеевского муниципального района.
Территория расположена в границах улицы Казакова, а также Советской и Соборной площадей. Там создадут рекреационное ядро, которое объединит уже благоустроенные парки и скверы в единое пространство. На объекте появится событийная площадка для проведения мероприятий, а также зоны для игр в городки и шахматы. Любители творчества и различных ремесел смогут работать на свежем воздухе в «Городе мастеров».
Напомним, что план преображения этой территории вошел в число победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Реализовать его планируют в 2026—2027 годах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.