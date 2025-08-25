Эффективность ЭКО повышена на 38% при помощи генетического скрининга

Исследователи пришли к такому выводу в рамках эксперимента, в котором приняло участие сто женщин в возрасте от 35 до 42 лет, желавших зачать ребенка при помощи процедуры экстракорпорального оплодотворения. Ученые разделили их на две группы, одна из которых прошла стандартную процедуру ЭКО, в рамках которой эмбрионы отбираются для имплантации при помощи визуального осмотра, а другая — экспериментальный генетический скрининг.