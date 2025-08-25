Вуди Аллен рассказал, чем его впечатлило российское кино

Американский кинорежиссер Вуди Аллен признался, что русское кино занимает особое место в его жизни. Об этом он сказал во время выступления по видеосвязи на Московской международной неделе кино, передали в РИА Новости.
Общаясь в прямом эфире из своего дома с режиссером Федором Бондарчуком, Аллен вспомнил встречу с его отцом — Сергеем Бондарчуком. «Я был в Москве и Санкт-Петербурге. Мне всегда нравилось русское кино. Я имел удовольствие встречаться с Сергеем Бондарчуком несколько лет назад в Нью-Йорке. Я смотрел русский фильм “Война и мир”, который идет почти семь часов. Я посмотрел его за один день», — рассказал американский режиссер.
Аллен отметил, что всегда с интересом относился к культуре и кинематографу России. По его словам, опыт знакомства с картинами советских и российских мастеров был для него не менее значимым, чем работа западных коллег.
Форум Международной недели кино собрал более 80 представителей индустрии из более чем 20 стран, включая Китай, Индию, Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет, Бразилию, Мексику, США, Южную Корею и Иран.
Кроме Аллена, в программе заявлены режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос. Участников ждут панельные дискуссии, презентации проектов и круглые столы, посвященные развитию международного сотрудничества в сфере кино.
Московская неделя кино ежегодно становится площадкой для обмена опытом и идеями между кинематографистами разных стран. По мнению организаторов, это мероприятие помогает не только продвигать российский кинематограф на мировой арене, но и формировать новые творческие партнерства.