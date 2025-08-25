В Анивском округе на Сахалине построят современное овощехранилище

«Изначально мы приобрели ветхое здание за собственные средства для создания хранилища. Здание не использовалось более 30 лет и находилось в плачевном состоянии. Как только получили средства, сразу приступили к работе: сделали крышу, возвели стены, установили окна и новые ворота, провели коммуникации. Планируем ввести объект в эксплуатацию уже в этом году», — рассказала председатель сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива «Успенское», который строит овощехранилище, Мария Смолина.