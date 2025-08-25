В Анивском округе на Сахалине построят современное овощехранилище

Овощехранилище вместимостью 1000 тонн появится в Анивском муниципальном округе Сахалинской области в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и торговли региона.
«Изначально мы приобрели ветхое здание за собственные средства для создания хранилища. Здание не использовалось более 30 лет и находилось в плачевном состоянии. Как только получили средства, сразу приступили к работе: сделали крышу, возвели стены, установили окна и новые ворота, провели коммуникации. Планируем ввести объект в эксплуатацию уже в этом году», — рассказала председатель сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива «Успенское», который строит овощехранилище, Мария Смолина.
На территории объекта установят линии для мойки, предпродажной подготовки и упаковки растениеводческой продукции. Овощехранилище позволит сберечь урожай картофеля и овощей открытого грунта в течение года.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
— развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.