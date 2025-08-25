Опрос показал, сколько россиян считают русских особым народом

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Шесть из десяти (61%) граждан РФ считают, что русские — такой же народ, как и другие, 39% респондентов уверены, что это совершенно особый народ, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
В последнюю четверть века в российском обществе преобладает мнение, что русские — такой же народ, как и другие — в 2000 году так считали 65% граждан РФ, в 2025 году — 61%, говорится в результатах опроса ВЦИОМ.
По его данным, менталитет (22%), доброта (15%), богатые культура и история, духовность (по 12%) — признаки, по которым россияне определяют свой народ как особый. Большинство опрошенных (58%) считают, что Россия в своём развитии не повторяет, с определенными отклонениями и ошибками, путь развития всех стран мира.
Как показал опрос, за прошедшие 25 лет среди россиян ослабло убеждение в «тяжелости» судьбы русского народа. О том, что судьба у русских труднее, чем у других народов, в 2000 г. говорили 71% граждан РФ, в 2025 — 32%.
Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проведен с 21 по 23 мая среди 1604 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.