Директор Новосибирского зоопарка получил благодарность от Путина

Подчеркивается, что его жизненный путь неразрывно связан с учреждением: «Продолжая семейные традиции, заложенные родителями, он начал свой профессиональный путь с раннего детства, принимая активное участие в жизни зоопарка». Официально свою работу в учреждении Андрей Шило начал в 2010 году.