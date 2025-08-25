Директор Новосибирского зоопарка получил благодарность от Путина

Директору Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило Андрею Ростиславовичу Шило объявлена благодарность Президента Российской Федерации. Торжественная церемония состоялась 22 августа.
Награда присуждена «за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность». Как отмечается в сообщении зоопарка, «данное поощрение является заслуженным признанием профессиональных достижений Андрея Ростиславовича».
Подчеркивается, что его жизненный путь неразрывно связан с учреждением: «Продолжая семейные традиции, заложенные родителями, он начал свой профессиональный путь с раннего детства, принимая активное участие в жизни зоопарка». Официально свою работу в учреждении Андрей Шило начал в 2010 году.
«Сегодня под его руководством учреждение успешно развивается: строятся новые павильоны и вольеры, реализуются программы по сохранению редких видов животных, совершенствуется инфраструктура для посетителей», — отмечается в поздравлении.
Новосибирский зоопарк в своем Telegram-канале поздравил директора с получением высокой оценки и поблагодарил его «за многолетний добросовестный труд, профессионализм и неоценимый вклад в развитие учреждения».