В Москве на Щелковском шоссе заменят асфальт

Асфальтовое покрытие на проезжей части Щелковского шоссе в Москве заменят в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
«Основная задача — улучшить доступность транспортных объектов: Центрального автовокзала, станций метро и Московского центрального кольца, Восточного вокзала, а прилегающие к шоссе территории сделать привлекательнее. В границы работ, кроме самой магистрали, вошли Большая Черкизовская и Краснопрудная улицы. Заменим в общей сложности почти 460 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на всей автодороге, протяженность которой составляет около 9 километров», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Сначала специалисты отфрезеруют старое полотно проезжей части, отремонтируют дождеприемные решетки. Затем на объекте уложат новый асфальт и нанесут разметку. Кроме того, в планах убрать воздушные линии электропередачи под землю в кабельную канализацию, модернизировать систему освещения, установить остановочные павильоны и провести дополнительное озеленение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.