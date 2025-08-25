В Москве на Щелковском шоссе заменят асфальт

«Основная задача — улучшить доступность транспортных объектов: Центрального автовокзала, станций метро и Московского центрального кольца, Восточного вокзала, а прилегающие к шоссе территории сделать привлекательнее. В границы работ, кроме самой магистрали, вошли Большая Черкизовская и Краснопрудная улицы. Заменим в общей сложности почти 460 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на всей автодороге, протяженность которой составляет около 9 километров», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.