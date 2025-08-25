Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Со вторника в Омске начнут очищать скверы от крыс и клещей

Подобные работы проводятся дважды в год.

Источник: Om1 Омск

В Омске с 26 августа начинается осенняя обработка городских территорий от клещей. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале. Работы продлятся до 1 октября и охватят 115 общественных пространств — скверы, бульвары и площади, где жители чаще всего проводят время на открытом воздухе.

Под акарицидную обработку попадут, в частности, скверы у памятника Жукову, у «Либеров-центра», на площади Ленина, возле Театра драмы, а также сквер имени Карбышева и сквер Врубеля.

«Напомню, акарицидная обработка проходит в несколько этапов. Сначала специалисты проводят дератизацию: уничтожают грызунов, которые являются основными переносчиками клещей. Только после этого начинается непосредственно обработка территорий специальными препаратами против клещей», — пояснил мэр.

Такие мероприятия проводятся в Омске дважды в год — весной и осенью. Подрядчиком выступает компания «СанЭпидСервис», с которой контракт был заключён ещё весной. Стоимость работ превышает миллион рублей.