Со вторника в Омске начнут очищать скверы от крыс и клещей

В Омске с 26 августа начинается осенняя обработка городских территорий от клещей. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале. Работы продлятся до 1 октября и охватят 115 общественных пространств — скверы, бульвары и площади, где жители чаще всего проводят время на открытом воздухе.
Под акарицидную обработку попадут, в частности, скверы у памятника Жукову, у «Либеров-центра», на площади Ленина, возле Театра драмы, а также сквер имени Карбышева и сквер Врубеля.
«Напомню, акарицидная обработка проходит в несколько этапов. Сначала специалисты проводят дератизацию: уничтожают грызунов, которые являются основными переносчиками клещей. Только после этого начинается непосредственно обработка территорий специальными препаратами против клещей», — пояснил мэр.
Такие мероприятия проводятся в Омске дважды в год — весной и осенью. Подрядчиком выступает компания «СанЭпидСервис», с которой контракт был заключён ещё весной. Стоимость работ превышает миллион рублей.