Со вторника в Омске начнут очищать скверы от крыс и клещей

В Омске с 26 августа начинается осенняя обработка городских территорий от клещей. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале. Работы продлятся до 1 октября и охватят 115 общественных пространств — скверы, бульвары и площади, где жители чаще всего проводят время на открытом воздухе.