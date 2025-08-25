Пробки в Кишинёве никогда не закончатся: Движение общественного транспорта будет приостановлено на бульваре Штефана чел Маре — рассказываем когда и на сколько

Дорожное движение по бульвару Штефан чел Маре, в периметре Площади Великого Национального Собрания (ПВНС), будет приостановлено начиная с сегодняшнего дня, 22:00, и до 28 августа, 00:01.
Как сообщает столичная мэрия, ограничения вводятся в связи с организацией на ПВНС культурно-массовых мероприятий, посвящённых Дню Независимости.
На данный период троллейбусы и автобусы соответствующих маршрутов будут курсировать по соседним улицам.
Власти призывают водителей выполнять требования сотрудников дорожной полиции, не нарушать Правила дорожного движения и проявлять терпения и дисциплину во время трафика.