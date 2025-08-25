Ричмонд
Пробки в Кишинёве никогда не закончатся: Движение общественного транспорта будет приостановлено на бульваре Штефана чел Маре — рассказываем когда и на сколько

Движение транспорта по бульвару Штефан чел Маре в периметре ПВНС приостановлено до 28 августа.

Источник: Комсомольская правда

Дорожное движение по бульвару Штефан чел Маре, в периметре Площади Великого Национального Собрания (ПВНС), будет приостановлено начиная с сегодняшнего дня, 22:00, и до 28 августа, 00:01.

Как сообщает столичная мэрия, ограничения вводятся в связи с организацией на ПВНС культурно-массовых мероприятий, посвящённых Дню Независимости.

На данный период троллейбусы и автобусы соответствующих маршрутов будут курсировать по соседним улицам.

Власти призывают водителей выполнять требования сотрудников дорожной полиции, не нарушать Правила дорожного движения и проявлять терпения и дисциплину во время трафика.