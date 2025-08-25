Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В московских парках стало больше бельчат

Если бельчонок оказался рядом с дорогой или в другом небезопасном месте, эксперты советуют сохранять дистанцию, не прикасаться к нему и не пытаться накормить его. Лучше просто наблюдать издалека и не создавать лишнего шума.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Белка в дупле
Источник: Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В московских парках и лесопарках подросло новое поколение белок. Биологи Департамента природопользования и охраны окружающей среды города сообщили, что это уже второй выводок за год. Первые малыши появляются в конце весны, а вторая волна рождения бельчат приходится на середину августа. Через несколько недель они начнут покидать гнезда и учиться самостоятельной жизни.

Белки — одни из самых приспособленных к городским условиям диких животных, как сообщают на портале mos.ru. Их можно встретить практически в любом зеленом массиве столицы: в парках, скверах и даже дворах, где растут дубы, клены, сосны или ели. Животные строят гнезда, называемые гайнами, в дуплах или на ветвях деревьев, используя мох, ветки и кору. В рацион входят орехи, семена, грибы, ягоды и почки растений.

Специалисты напоминают: давать белкам хлеб, сладости или соленые продукты опасно для их здоровья.

Период выхода бельчат из укрытий сопровождается естественными защитными реакциями. Заметив молодую белку, можно увидеть, как она замирает на открытом месте и не реагирует на шум или приближение людей. Такой инстинкт помогает скрываться от хищников. Но для горожан подобное поведение иногда выглядит как признак болезни или слабости. Экологи подчеркивают: это не повод вмешиваться.

Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента Сергей Бурмистров объяснил, что белка — дикое животное и ее детеныши в помощи человека не нуждаются, если у них нет явных признаков травм. «Забирать бельчонка домой или пытаться выходить его недопустимо. Вмешательство наносит больше вреда, чем пользы», — отметил специалист.

Благодаря большим зеленым территориям и отсутствию в городе значимого числа хищников популяция белок в Москве остается стабильной. Эти животные играют важную роль в экосистеме, распространяя семена растений и поддерживая биоразнообразие.