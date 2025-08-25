В московских парках стало больше бельчат

В московских парках и лесопарках подросло новое поколение белок. Биологи Департамента природопользования и охраны окружающей среды города сообщили, что это уже второй выводок за год. Первые малыши появляются в конце весны, а вторая волна рождения бельчат приходится на середину августа. Через несколько недель они начнут покидать гнезда и учиться самостоятельной жизни.
Белки — одни из самых приспособленных к городским условиям диких животных, как сообщают на портале mos.ru. Их можно встретить практически в любом зеленом массиве столицы: в парках, скверах и даже дворах, где растут дубы, клены, сосны или ели. Животные строят гнезда, называемые гайнами, в дуплах или на ветвях деревьев, используя мох, ветки и кору. В рацион входят орехи, семена, грибы, ягоды и почки растений.
Период выхода бельчат из укрытий сопровождается естественными защитными реакциями. Заметив молодую белку, можно увидеть, как она замирает на открытом месте и не реагирует на шум или приближение людей. Такой инстинкт помогает скрываться от хищников. Но для горожан подобное поведение иногда выглядит как признак болезни или слабости. Экологи подчеркивают: это не повод вмешиваться.
Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента Сергей Бурмистров объяснил, что белка — дикое животное и ее детеныши в помощи человека не нуждаются, если у них нет явных признаков травм. «Забирать бельчонка домой или пытаться выходить его недопустимо. Вмешательство наносит больше вреда, чем пользы», — отметил специалист.
Благодаря большим зеленым территориям и отсутствию в городе значимого числа хищников популяция белок в Москве остается стабильной. Эти животные играют важную роль в экосистеме, распространяя семена растений и поддерживая биоразнообразие.