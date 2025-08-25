В московских парках стало больше бельчат

Белки — одни из самых приспособленных к городским условиям диких животных, как сообщают на портале mos.ru. Их можно встретить практически в любом зеленом массиве столицы: в парках, скверах и даже дворах, где растут дубы, клены, сосны или ели. Животные строят гнезда, называемые гайнами, в дуплах или на ветвях деревьев, используя мох, ветки и кору. В рацион входят орехи, семена, грибы, ягоды и почки растений.