Ливни размыли грунт у жилого комплекса и остановки в Новосибирске

Так, возле дома № 23 на улице Кавалерийской, где расположен 25-этажный жилой комплекс «Дианит», дорожные службы проводят работы по укреплению почвы и предотвращению дальнейшего разрушения. В районе остановки «Северная» сотрудники ДЭУ-1 установили временный барьер из мешков с песком.