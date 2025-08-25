Ричмонд
Ливни размыли грунт у жилого комплекса и остановки в Новосибирске

Сильные дожди 23 и 24 августа привели к размывам почвы в поймах рек 1-я и 2-я Ельцовка в Заельцовском районе города.

В Новосибирске зафиксированы случаи размыва грунта после продолжительных ливней. Как сообщили в мэрии, повреждения образовались на улице Кавалерийской и в районе остановки общественного транспорта «Северная».

Так, возле дома № 23 на улице Кавалерийской, где расположен 25-этажный жилой комплекс «Дианит», дорожные службы проводят работы по укреплению почвы и предотвращению дальнейшего разрушения. В районе остановки «Северная» сотрудники ДЭУ-1 установили временный барьер из мешков с песком.

Напомним, обильные осадки обрушились на Новосибирск 23 и 24 августа.