Ливни размыли грунт у жилого комплекса и остановки в Новосибирске

Сильные дожди 23 и 24 августа привели к размывам почвы в поймах рек 1-я и 2-я Ельцовка в Заельцовском районе города.
В Новосибирске зафиксированы случаи размыва грунта после продолжительных ливней. Как сообщили в мэрии, повреждения образовались на улице Кавалерийской и в районе остановки общественного транспорта «Северная».
Так, возле дома № 23 на улице Кавалерийской, где расположен 25-этажный жилой комплекс «Дианит», дорожные службы проводят работы по укреплению почвы и предотвращению дальнейшего разрушения. В районе остановки «Северная» сотрудники ДЭУ-1 установили временный барьер из мешков с песком.
Напомним, обильные осадки обрушились на Новосибирск 23 и 24 августа.