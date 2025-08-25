В поселке Заводском Краснодарского края начали строить медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) появится в поселке Заводском Краснодарского края в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Ейского муниципального района.
Общая площадь медучреждения составит 91 кв. м. Там создадут все необходимые условия для комфорта пациентов и специалистов. В ФАПе разместят кабинет приема врача-гинеколога, процедурную и прививочную комнаты и палату для краткосрочного нахождения пациентов. Также посетители смогут приобретать и получать необходимые лекарственные препараты. Завершить строительство объекта планируют до конца октября 2025 года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.