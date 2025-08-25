В Японии вышла хоррор-игра про уборку

По сюжету герой получает в наследство заброшенную виллу. Дом нужно привести в порядок перед тем, как передать риелтору. Но за обычными пятнами и мусором скрываются ключи, зашифрованные послания и подсказки. Каждая комната открывает новые тайны, а вместе с ними — и опасности.