В Японии вышла хоррор-игра про уборку

В хорроре Silent Cleaning привычная уборка превращается в испытание на выносливость. Игрокам предстоит вооружиться тряпкой и средствами для чистки, чтобы справиться не только с грязью, но и с обитающим в доме чудовищем.
По сюжету герой получает в наследство заброшенную виллу. Дом нужно привести в порядок перед тем, как передать риелтору. Но за обычными пятнами и мусором скрываются ключи, зашифрованные послания и подсказки. Каждая комната открывает новые тайны, а вместе с ними — и опасности.
Среднее прохождение занимает от часа до полутора. В процессе можно комбинировать разные чистящие средства, чтобы находить более эффективные способы борьбы с загрязнением. Эти продукты взяты из реального ассортимента Kao, что подчеркивает необычный рекламный элемент проекта.
Игра получилась одновременно рекламной и атмосферной: напряженное выживание сочетается с демонстрацией продукции бренда. Silent Cleaning уже доступна в Steam и распространяется бесплатно.