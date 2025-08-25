Ричмонд
В Японии вышла хоррор-игра про уборку

В финале игроку предлагают особое оружие, как это принято в жанре survival horror — хорроров на выживание. В Silent Cleaning ключевым предметом становится спрей от накипи Magiclean Expower. Он выступает в качестве ключа, который позволяет завершить историю.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Компьютерная игра Silent Cleaning
Источник: Steam

В хорроре Silent Cleaning привычная уборка превращается в испытание на выносливость. Игрокам предстоит вооружиться тряпкой и средствами для чистки, чтобы справиться не только с грязью, но и с обитающим в доме чудовищем.

По сюжету герой получает в наследство заброшенную виллу. Дом нужно привести в порядок перед тем, как передать риелтору. Но за обычными пятнами и мусором скрываются ключи, зашифрованные послания и подсказки. Каждая комната открывает новые тайны, а вместе с ними — и опасности.

Главная угроза — существо, которое реагирует только на шум. Чем громче игрок чистит поверхности, тем выше риск, что чудовище приблизится. Задача — найти баланс между наведением порядка и осторожностью. Ошибки приводят к мгновенной гибели персонажа.

Среднее прохождение занимает от часа до полутора. В процессе можно комбинировать разные чистящие средства, чтобы находить более эффективные способы борьбы с загрязнением. Эти продукты взяты из реального ассортимента Kao, что подчеркивает необычный рекламный элемент проекта.

Игра получилась одновременно рекламной и атмосферной: напряженное выживание сочетается с демонстрацией продукции бренда. Silent Cleaning уже доступна в Steam и распространяется бесплатно.