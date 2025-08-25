Готовность волгоградских объектов ЖКХ к отопительному сезону составляет 70%

Работы по подготовке теплового хозяйства, газо- и водоснабжения, а также объектов электроэнергетики выполняются в соответствии с утвержденным сводным графиком и ведомственными планами. В этой работе задействованы ресурсоснабжающие организации, коммунальные предприятия и субъекты энергетического комплекса, которые действуют в сотрудничестве с отраслевыми и контрольно-надзорными службами. Кроме того, функционируют муниципальные оперативные штабы.