Готовность волгоградских объектов ЖКХ к отопительному сезону составляет 70%

На оперативном совещании у губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова обсуждались вопросы подготовки к отопительному сезону, который начнется через полтора месяца. В настоящее время готовность объектов жилищно-коммунального комплекса и социальных учреждений к осенне-зимнему периоду 2025/2026 г. составляет 70%, что соответствует плановым показателям.

Работы по подготовке теплового хозяйства, газо- и водоснабжения, а также объектов электроэнергетики выполняются в соответствии с утвержденным сводным графиком и ведомственными планами. В этой работе задействованы ресурсоснабжающие организации, коммунальные предприятия и субъекты энергетического комплекса, которые действуют в сотрудничестве с отраслевыми и контрольно-надзорными службами. Кроме того, функционируют муниципальные оперативные штабы.

Губернатор Андрей Бочаров отметил, что все необходимые ресурсы для завершения подготовки систем жизнеобеспечения к отопительному сезону обеспечены в нормативных объемах.

«Готовность объектов ЖКХ, а также социальных объектов к осенне-зимнему периоду к настоящему времени обеспечена уже на уровне 70% и соответствует плановым показателям, — подчеркнул глава региона. — Ресурсы для завершения подготовки систем жизнеобеспечения Волгоградской области к отопительному сезону, запасы резервного топлива, аварийные запасы материально-технических ресурсов обеспечены в нормативных объемах».

Для успешной подготовки к осенне-зимнему периоду необходимо обеспечить полное и своевременное выполнение запланированных мероприятий предприятиями ЖКХ и топливно-энергетического комплекса, продолжить проверки готовности систем ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду для получения паспортов готовности в установленные сроки, уделять особое внимание контролю за надежностью и безопасностью эксплуатируемых объектов электросетевого комплекса, а также обеспечить выполнение требований комплексной безопасности на всех объектах ЖКХ и ТЭК, включая регулярные инструктажи персонала. Такие задачи поставил губернатор.

Подробные задачи и промежуточные результаты будут рассмотрены на межведомственном рабочем совещании по подготовке объектов ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, запланированном на текущей неделе.