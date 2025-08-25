В Калининградской области началась вакцинация против гриппа

Для удобства горожан в Калининграде работают три мобильных пункта вакцинации: на площади Победы, в Южном парке и на территории Верхнего озера.
Масштабная кампания продлится до 15 октября. За это время планируется охватить прививкой максимальное количество жителей области. Для проведения вакцинации федеральный бюджет выделил более 625 тысяч доз вакцины.
Первая партия препаратов уже поступила в медицинские учреждения региона. Это 194 850 доз отечественной вакцины, из которых 66 060 предназначены для взрослых и 128 790 — для детей.
Особое внимание Минздрав области уделяет вакцинации взрослого населения не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции. В первую очередь это касается пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Сделать прививку можно в любой поликлинике по месту прикрепления или в одном из мобильных пунктов. Врачи рекомендуют не откладывать вакцинацию, чтобы успеть сформировать иммунитет до начала эпидемического сезона.