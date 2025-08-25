Ричмонд
Bubble и ТВ-3 объединят сериалы «Кордон», «Ронин» и «Лиса»

Создатели уверены, что структура сериалов ТВ-3 близка к супергероике, поэтому переход в формат комиксов выглядит логичным. Работа над проектом уже идет — первые выпуски должны выйти в ближайшее время.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Комиксы Bubble
Источник: Издательство Bubble

Издательство Bubble и телеканал ТВ-3 объявили о совместном проекте, который объединит сразу три сериала канала в одну вселенную. В основу легли «Кордон», «Ронин» и «Лиса». Для каждого из них создадут отдельные выпуски, после чего все герои сойдутся в общем crossover-финале.

В компании объяснили, что речь идет не о пересказе экранных историй, а о создании новых сюжетных арок. Такой подход должен расширить мир проектов и заинтересовать как зрителей ТВ-3, так и поклонников графических историй.

Главный редактор Bubble Роман Котков отметил, что формат комиксов позволяет авторам работать с историями, которые слишком затратны для экранизации. Он подчеркнул, что в отличие от привычных приквелов новые выпуски станут самостоятельными продолжениями, сохраняя при этом атмосферу оригинальных сериалов.

Сценарист издательства Алексей Волков уточнил, что мини-серия будет состоять из трех выпусков и финального кроссовера. По его словам, если проект вызовет интерес, он может получить продолжение.