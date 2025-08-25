Bubble и ТВ-3 объединят сериалы «Кордон», «Ронин» и «Лиса»

Издательство Bubble и телеканал ТВ-3 объявили о совместном проекте, который объединит сразу три сериала канала в одну вселенную. В основу легли «Кордон», «Ронин» и «Лиса». Для каждого из них создадут отдельные выпуски, после чего все герои сойдутся в общем crossover-финале.