Потоп в Калининграде и 34 задержанных рейса в Храброво: 10 событий, которые обсуждали в выходные

Лето прощается с калининградцами сильными ливнями, город затопило, а в Храброво задержали на вылет и прилёт 34 рейса — о чём писал «Клопс» в выходные.
1. В воскресенье, 24 августа, город стал «уходить на дно» после продолжительных ливней с грозами. По словам местных жителей, затопило Советский проспект, улицу Тельмана, Краснокаменную, Елизаветинскую и микрорайон Сельма.
2.В Храброво в субботу, 23 августа, на пять часов перенесли рейс в Санкт-Петербург. По словам очевидцев, несколько часов им пришлось просидеть в самолёте. Когда кому-то из пассажиров стало плохо, наконец включили кондиционер.
3. На следующий день в Храброво задерживался вылет и прибытие 34 рейсов. Всего за сутки отменили 16 маршрутов. Из-за отмены рейсов в Пулково в аэропорту застряли 25 спортсменов школы олимпийского резерва.
4. В воскресенье, 24 августа, был закрыт канал на Балтийскую косу. Переправа не состоялась в утренние часы.
5. В Калининградской области специалисты центра «Сердце морей» спасли детёныша серого тюленя редкого тёмного окраса по кличке Адам. Найденный весной истощённым и обезвоженным, он прошёл курс реабилитации, набрал 20 кг и научился охотиться. В субботу, 23 августа, тюленя выпустили в естественную среду обитания.
6. В Калининграде певец Guf (Алексей Долматов) отказался пройти проверку на наркотики перед своим концертом, после чего на него составили протокол. Полицейские нагрянули к артисту в гримёрку после сообщения о его неадекватном поведении. Отказ от освидетельствования стал основанием для привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ. Судебное заседание по делу отложили из-за госпитализации музыканта.
7. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушений при переселении аварийщиков Советска и предоставлении квартир сиротам. Людям выделили жильё в доме на улице Капитана Лямина, построенном с грубыми нарушениями.
8. В Калининграде 22-летнего парня скрутили около дома неизвестные в масках на чёрном микроавтобусе. Парню не предъявили документы, требовали подписать разрешение на обыск, несколько часов держали в наручниках и били.
9. В воскресенье, 24 августа, около посёлка Откосово микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся. О пострадавших не сообщалось.
10. Спортсменки калининградского «Локомотива» Мария Егорова и Мария Лазуренко победили на этапе чемпионата России по пляжному волейболу в Обнинске, обыграв в финале московское «Динамо». Для дуэта это уже вторая подряд золотая медаль турнира. Бронзу на этом этапе завоевали их одноклубницы Елизавета Лудкова и Арина Ряжнова, переигравшие бразильский дуэт Талита/Тайана. Калининградки взяли сразу два комплекта наград турнира.