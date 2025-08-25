Потоп в Калининграде и 34 задержанных рейса в Храброво: 10 событий, которые обсуждали в выходные

6. В Калининграде певец Guf (Алексей Долматов) отказался пройти проверку на наркотики перед своим концертом, после чего на него составили протокол. Полицейские нагрянули к артисту в гримёрку после сообщения о его неадекватном поведении. Отказ от освидетельствования стал основанием для привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ. Судебное заседание по делу отложили из-за госпитализации музыканта.