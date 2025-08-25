В Красноярске завершается благоустройство дворов

В Центральном районе в этом году обновляют две дворовые территории. В ходе выезда руководитель и специалисты администрации района оценили состояние двора по ул. Дмитрия Мартынова, 24. Готовность на сегодня там составляет более 90%. Рабочие заканчивают укладку безопасного резинового покрытия и устанавливают новые современные игровые комплексы.
«Я живу в соседнем доме, поэтому часто гуляю и отдыхаю именно в этом дворе. Замечательно, что его решили благоустроить. При этом здесь есть площадки и для малышей, и для ребятишек постарше. А для взрослых — много скамеек, на которых можно отдохнуть», — поделилась своим мнением жительница района Тамара Позднякова.
Также в этом году в Центральном районе привели в порядок двор по улице Ленина, 95. Там заменили асфальт, установили скамейки и урны. Благоустройство в этом дворе уже завершено, он прошёл процедуру приёмки. Гарантия на выполненные работы составляет три года.
«Все изменения, которые происходят сегодня во дворах нашего района — это результат совместной работы жителей и администрации. Именно с инициативы горожан начинаются подобные проекты по благоустройству. Что касается двора на ул. Дмитрия Мартынова, то здесь подрядчик намерен завершить работы даже раньше срока — уже в начале следующей недели», — сказал руководитель администрации Центрального района Максим Орешников.
В Ленинском районе благоустроили две дворовые территории на сумму более 15 миллионов рублей. На улице Спортивной, 190 обновили асфальт проезда, заменили бордюры, восстановили газон. Подрядчик поставил уютные лавочки и качели, установил современные спортивную и детскую площадки.
На Борисевича, 10 работы также завершены. Там установили новую детскую и спортивную площадки и уложили резиновое покрытие.
«На этой неделе мы приступаем к завершающему этапу — приёмке выполненных работ и устранению всех замечаний. Для нас главным критерием качества остаётся комфорт жителей, которые будут ежедневно пользоваться обновлёнными дворовыми территориями. Мы стремимся к тому, чтобы каждый элемент благоустройства отвечал ожиданиям горожан и создавал по-настоящему уютное пространство для отдыха», — отметил руководитель Ленинского района Дмитрий Гурьев.
Напомним, благоустройство дворов выполняется по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».