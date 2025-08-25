Число абитуриентов, поступающих в Мининский Университет по квоте, увеличилось

По словам ректора вуза Виктора Сдобнякова, росту интереса к направлениям, относящимся к укрупненной группе «Образование и педагогические науки», способствует расширение списка предметов ЕГЭ по выбору, что повышает шансы абитуриентов при поступлении. Кроме того, для отличников и выпускников с высокими баллами по ЕГЭ в университете предусмотрена ректорская стипендия в размере от 10 до 20 тысяч рублей в первый год обучения.