Число абитуриентов, поступающих в Мининский Университет по квоте, увеличилось

По словам ректора вуза Виктора Сдобнякова, росту интереса к направлениям, относящимся к укрупненной группе «Образование и педагогические науки», способствует расширение списка предметов ЕГЭ по выбору, что повышает шансы абитуриентов при поступлении. Кроме того, для отличников и выпускников с высокими баллами по ЕГЭ в университете предусмотрена ректорская стипендия в размере от 10 до 20 тысяч рублей в первый год обучения.
В 2,5 раза увеличилось количество абитуриентов, поступающих по отдельной квоте — участники и дети участников СВО и иных военных конфликтов на территории России и других государств.
В Мининский университет также активно поступают выпускники из других регионов. Наибольшее количество заявлений — из Владимирской, Кировской, Ивановской, Московской областей и Республики Коми. В топ-5 направлений бакалавриата, на которые поступило наибольшее количество заявлений на бюджет, вошли такие специальности, как «Менеджмент организации», «Финансы и бизнес-аналитика», «Экономика и управление», а также педагогическое образование с иностранными языками и профилями подготовки — история и обществознание.
Количество бюджетных мест также выросло на педагогических направлениях. Стоит отметить, что университету впервые в этом году были выделены бюджетные места по таким направлениям, как «Продюсерство», «Медиакоммуникации» и «Экономика».
В рамках реализации комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года вуз открыл магистерскую программу по физико-математическому образованию.