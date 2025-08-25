Реновацию улицы Ильинской проведут после замены трамвайных путей

Улицу Ильинскую в Нижнем Новгороде планируют реконструировать после того, как закончат ремонт трамвайных путей на участке. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на муниципальное учреждение «ГУММиД».
Напомним, что ремонт трамвайных путей стартовал на улице Ильинской в октябре 2024 года. Пока неизвестно, когда работы будут завершены, однако участок планируют благоустроить после ремонта.
В проект реновации улицы Ильинской войдет капитальный ремонт проезжей части и пешеходных зон. Кроме того, власти запланировали обновление улицы Гоголя.
Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали фото работ по замене трамвайных путей на Ошарской улице в Нижнем Новгороде.