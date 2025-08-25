В Костромской области отремонтировали мост через реку Унжу

Капитальный ремонт моста через реку Унжу, расположенный рядом с деревней Елизарово в Костромской области, завершили в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
Протяженность переправы составляет 300 метров. Объект является частью автодороги от города Мантурова до села Пыщуг. Трасса связывает муниципальные районы северо-восточной части региона с Костромой, а также другими регионами.
За время работ специалисты отремонтировали и усилили главные балки моста, а опоры и пролетные строения обработали специальными составами для защиты от коррозии. Мастера также сделали гидроизоляцию, водоотведение, берегоукрепление, установили барьерное ограждение и освещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.