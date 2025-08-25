В Костромской области отремонтировали мост через реку Унжу

Капитальный ремонт моста через реку Унжу, расположенный рядом с деревней Елизарово в Костромской области, завершили в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.