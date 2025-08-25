В Волгограде студентку ВолГАУ осудят за попытку подкупить преподавателей

— В ноябре 2021 года девушка, являющаяся студенткой одного из высших учебных заведений города Волгограда, имела академические задолженности по ряду учебных дисциплин, в связи с чем решила дать взятку преподавателям за получение ею положительных оценок по имеющимся задолженностям, а также зачетам и экзаменам в предстоящих сессиях, без фактической проверки её знаний и присутствия, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.