В Севастополе стартовал прием документов на новые школьные выплаты

То же касается свидетельств об усыновлении и опекунских документов. Также придется подтвердить факт постоянного проживания в Севастополе. Для этого подойдут документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или пребывания в Севастополе, действующие договоры найма жилья. Кроме того, потребуется согласие на обработку персональных данных при подаче заявления через МФЦ. После подачи заявления проверять сведения будут в течение пяти рабочих дней, уточнили в правительстве.