В Севастополе стартовал прием документов на новые школьные выплаты

Севастопольские семьи с детьми до 18 лет получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка для подготовки к новому учебному году, анонсировал ранее губернатор региона Михаил Развожаев. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства города 22 августа.
Кто и когда получит деньги.
«Прием заявлений стартовал 25 августа и продлится до 1 октября. Подать заявление можно через Госуслуги, а также в отделение МФЦ», — сказано в сообщении.
В пресс-службе правительства уточнили, что получателем выплат может стать один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. Речь о гражданах РФ, постоянно проживающих в Севастополе, критерии нуждаемости и иные меры социальной поддержки при ее начислении не имеют значения. Также выплату не будут учитывать при исчислении величины среднедушевого дохода с целью предоставления мер социальной поддержки.
«Если заявление одобрено, средства поступят на карту в течение 10 рабочих дней. Отказ может прийти в случае, если документы не соответствуют требованиям для начисления выплаты, либо если заявление на одного и того же ребенка было подано повторно. В случае отказа сведения можно будет подать заново», — проинформировали в правительстве.
Какие документы нужны.
«К заявлению прилагаются следующие документы: паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя и гражданство Российской Федерации, документ о государственной регистрации рождения, либо свидетельства о рождении ребенка/детей, выданные компетентным органом иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык», — перечислили в пресс-службе.
То же касается свидетельств об усыновлении и опекунских документов. Также придется подтвердить факт постоянного проживания в Севастополе. Для этого подойдут документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или пребывания в Севастополе, действующие договоры найма жилья. Кроме того, потребуется согласие на обработку персональных данных при подаче заявления через МФЦ. После подачи заявления проверять сведения будут в течение пяти рабочих дней, уточнили в правительстве.