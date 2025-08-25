Появление нового штамма коронавируса прогнозируют в Ростовской области

Новый штамм не имеет отличий в симптомах, течение болезни остается легким, но сам вирус стал более заразен. Анна Попова отметила, что это ожидаемая ситуация. При этом последствия инфекции могут быть разными, поэтому всем следует внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать меры профилактики.