Появление нового штамма коронавируса прогнозируют в Ростовской области

Новый штамм коронавируса «Стратус» может в будущем распространиться в Ростовской области, случаи заражения уже зафиксировали на территории страны. Ситуацию по России в целом агентству ТАСС прокомментировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Глава надзорного ведомства сообщила, что число заболевших растет. Например, в один из дней фиксировали 300 случаев, а на следующий — 384.
Новый штамм не имеет отличий в симптомах, течение болезни остается легким, но сам вирус стал более заразен. Анна Попова отметила, что это ожидаемая ситуация. При этом последствия инфекции могут быть разными, поэтому всем следует внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать меры профилактики.
