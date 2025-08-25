Ричмонд
Появление нового штамма коронавируса прогнозируют в Ростовской области

Жителям Дона рассказали о симптомах штамма коронавируса «Стратус».

Источник: Комсомольская правда

Новый штамм коронавируса «Стратус» может в будущем распространиться в Ростовской области, случаи заражения уже зафиксировали на территории страны. Ситуацию по России в целом агентству ТАСС прокомментировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава надзорного ведомства сообщила, что число заболевших растет. Например, в один из дней фиксировали 300 случаев, а на следующий — 384.

Новый штамм не имеет отличий в симптомах, течение болезни остается легким, но сам вирус стал более заразен. Анна Попова отметила, что это ожидаемая ситуация. При этом последствия инфекции могут быть разными, поэтому всем следует внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать меры профилактики.

