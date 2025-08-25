В Волгограде возобновили движение на Елецкой

Как сообщили в ресурсоснабжающей компании, дорожное покрытие на Елецкой в Волгограде после завершения ремонтных работ было полностью восстановлено, вследствие чего движение транспорта вновь стало возможным.
Отмечается, что проезд автомобилей возобновился вечером в воскресенье, 24 августа.
Напомним, на улице Елецкой в Ворошиловском районе Волгограда специалисты проводили работы по замене 72-метрового участка теплотрассы, который обеспечивает теплоснабжение для 5000 жителей МКД, а также для двух медицинских учреждений, детского сада и школы.