В Перми растет интерес к оказанию услуг в сфере земельных отношений в электронном виде

По данным городского департамента земельных отношений, за июль текущего года объем электронных услуг в этой сфере превысил 40%. Все заявления и документы направлены через Госуслуги.

Наиболее востребованными у пермяков стали такие услуги, как оформление разрешений на использование земельных участков, размещение объектов, установление сервитута и предоставление земли без торгов. По ряду направлений доля онлайн-заявок превысила 70%. В ведомстве напоминают: заявления, поданные через портал «Госуслуг», обрабатываются быстрее.