В школах Новосибирска больше всего нужны учителя математики и языков

К началу нового учебного года все вакансии педагогов в регионе планируют закрыть за счет совместительства и прихода молодых специалистов.

В Новосибирской области самые востребованные специалисты в школах — учителя математики, русского языка и литературы, иностранных языков, а также педагоги начальных классов. Об этом сообщили в региональном министерстве образования, пишет Om1 Новосибирск.

По данным ведомства, к старту учебного года все свободные ставки будут заняты благодаря перераспределению нагрузки, внутреннему и внешнему совместительству, а также привлечению молодых педагогов.

«На начало 2025—2026 учебного года количество вакансий учителей не превышает 4% от общего числа педагогов», — уточнили в министерстве.

При этом в регионе нет школ, где наблюдается критическая нехватка кадров, подчеркнули в минобре.