В Якутии стартовал чемпионат по русским шашкам

Чемпионат Якутии по русским шашкам среди мужчин и женщин начался в столице республики в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства региона.
Турнир проводят на базе Республиканского шахматно-шашечного центра. Он продлится до 27 августа. К участию допущены шашисты, имеющие как минимум звание кандидата в мастера спорта. Чемпионат проводят по системе микроматчей из двух партий. Его победители и призеры получат медали и грамоты.
«Для них [шашистов] это этап подготовки к крупным стартам в Сочи — чемпионату России по русским шашкам, Кубку России по стоклеточным шашкам, а также Всероссийским соревнованиям, которые состоятся с 19 сентября по 1 октября. Кроме того, лучшие игроки по итогам чемпионата будут включены в число кандидатов в сборную республики, так что мы ожидаем яркие и зрелищные партии», — отметила директор Республиканского шахматно-шашечного центра Матрена Ноговицына.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.