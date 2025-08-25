Ричмонд
В Якутии стартовал чемпионат по русским шашкам

К участию в нем допущены атлеты, имеющие как минимум звание кандидата в мастера спорта.

Источник: Национальные проекты России

Чемпионат Якутии по русским шашкам среди мужчин и женщин начался в столице республики в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства региона.

Турнир проводят на базе Республиканского шахматно-шашечного центра. Он продлится до 27 августа. К участию допущены шашисты, имеющие как минимум звание кандидата в мастера спорта. Чемпионат проводят по системе микроматчей из двух партий. Его победители и призеры получат медали и грамоты.

«Для них [шашистов] это этап подготовки к крупным стартам в Сочи — чемпионату России по русским шашкам, Кубку России по стоклеточным шашкам, а также Всероссийским соревнованиям, которые состоятся с 19 сентября по 1 октября. Кроме того, лучшие игроки по итогам чемпионата будут включены в число кандидатов в сборную республики, так что мы ожидаем яркие и зрелищные партии», — отметила директор Республиканского шахматно-шашечного центра Матрена Ноговицына.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.