В Якутии стартовал чемпионат по русским шашкам

«Для них [шашистов] это этап подготовки к крупным стартам в Сочи — чемпионату России по русским шашкам, Кубку России по стоклеточным шашкам, а также Всероссийским соревнованиям, которые состоятся с 19 сентября по 1 октября. Кроме того, лучшие игроки по итогам чемпионата будут включены в число кандидатов в сборную республики, так что мы ожидаем яркие и зрелищные партии», — отметила директор Республиканского шахматно-шашечного центра Матрена Ноговицына.