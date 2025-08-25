В Ростове обсудили приоритеты развития промышленности ЮФО и новых территорий

Выездная стажировка Минпромторга России по программе «Федеральная практика» стартовала в Ростове. В мероприятии принимают участие представители органов власти и промышленного сообщества Южного федерального округа, а также новых регионов страны. Всего заявлено более 400 участников из 14 субъектов России.
Одним из важных событий стажировки стала пленарная сессия «О приоритетах развития промышленного производства Южного федерального округа и исторических регионов в рамках национальных проектов технологического лидерства», в рамках которой обсуждались вопросы развития промышленности в ЮФО и на новых территориях. Спикерами сессии стали заместитель Министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов, временно исполняющий обязанности Губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Владимир Гурба. Также в заседании приняла участие заместитель Председателя ростовского отделения Союза машиностроителей России, директор по персоналу АО «Роствертол» Лидия Новосельцева.
Заместитель Председателя ростовского отделения Союза машиностроителей России, директор по персоналу АО «Роствертол» Лидия Новосельцева. Фото: пресс-служба РРО «Союз машиностроителей России».
Как уточнил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, Ростовская область обладает огромным индустриальным потенциалом и уже стала одним из наиболее динамично развивающихся регионов страны.
— Предприятия оборонно-промышленного и машиностроительного комплексов работают в полную мощь. В области масштабируется президентский проект «Кадры», мы и дальше будем продолжать эту работу, уделяя большое внимание развитию инженерного образования, поддержке молодых специалистов технических направлений, — рассказала Лидия Новосельцева.
Во время пленарной сессии также подчеркнули, что одной из поставленных задач Минпромторга для всех регионов страны стала поддержка заводов, которые располагаются на новых территориях.
Участники выездной стажировки Минпромторга России по программе «Федеральная практика». Фото: пресс-служба РРО «Союз машиностроителей России».
— Новые территории всегда были знамениты своим оборонно-промышленным и машинострительным комплексами. Наша задача реанимировать предприятия, заводы, фабрики, чтобы они заработали с новой мощностью, согласно потребностям современной промышленности ОПК и России в целом. Это позволит создать новые рабочие места. Поспособствует развитию экономики промышленности регионов. Как следствие, будет активно идти развитие малого и среднего бизнеса. Предприятия-смежники будут обеспечены заказами, поставляя продукцию для полного производственного цикла крупных предприятий, — уточнила Лидия Новосельцева.