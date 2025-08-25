В Ростове обсудили приоритеты развития промышленности ЮФО и новых территорий

— Новые территории всегда были знамениты своим оборонно-промышленным и машинострительным комплексами. Наша задача реанимировать предприятия, заводы, фабрики, чтобы они заработали с новой мощностью, согласно потребностям современной промышленности ОПК и России в целом. Это позволит создать новые рабочие места. Поспособствует развитию экономики промышленности регионов. Как следствие, будет активно идти развитие малого и среднего бизнеса. Предприятия-смежники будут обеспечены заказами, поставляя продукцию для полного производственного цикла крупных предприятий, — уточнила Лидия Новосельцева.