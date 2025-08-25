В Удмуртии модернизировали железнодорожную станцию Воткинск

Железнодорожную станцию в Воткинске в Удмуртии модернизировали в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации города.
В частности, на платформе и прилегающей к ней территории заменили асфальтовое покрытие и реконструировали лестницу. Также там установили скамейки, фонари и декоративную арку с подсветкой.
Кроме того, работы провели и внутри здания. Там отремонтировали зал ожидания для пассажиров. Помимо этого, специалисты обновили окна, натянули подвесной потолок с системой освещения, а еще разместили мягкие сиденья. Также в помещении повесили панно, посвященные творчеству знаменитого композитора и уроженца Воткинска Петра Чайковского.
Напомним, что по маршруту Ижевск — Воткинск ходит туристический ретропоезд на паровой тяге «Чайковский экспресс». Для него на платформе появилась специальная колонка, чтобы заправлять транспорт водой.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.