В Удмуртии модернизировали железнодорожную станцию Воткинск

Ее украсили панно, которые посвящены творчеству знаменитого композитора и уроженца города Петра Чайковского.

Источник: Национальные проекты России

Железнодорожную станцию в Воткинске в Удмуртии модернизировали в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации города.

В частности, на платформе и прилегающей к ней территории заменили асфальтовое покрытие и реконструировали лестницу. Также там установили скамейки, фонари и декоративную арку с подсветкой.

Кроме того, работы провели и внутри здания. Там отремонтировали зал ожидания для пассажиров. Помимо этого, специалисты обновили окна, натянули подвесной потолок с системой освещения, а еще разместили мягкие сиденья. Также в помещении повесили панно, посвященные творчеству знаменитого композитора и уроженца Воткинска Петра Чайковского.

Напомним, что по маршруту Ижевск — Воткинск ходит туристический ретропоезд на паровой тяге «Чайковский экспресс». Для него на платформе появилась специальная колонка, чтобы заправлять транспорт водой.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.