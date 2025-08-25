Краснодарские орнитологи выпустили птиц после мазутной катастрофы: видео

Реабилитационный центр в селе Витязево сообщил о завершении очередного выпуска птиц, восстановленных после травм и болезней. Ветеринар центра Павел Фридман отметил, что все шесть пернатых были подготовлены к самостоятельной жизни и теперь вернулись в дикую среду.
Он пояснил, что две чайки поступили в центр сильно истощенными несколько месяцев назад, однако их состояние не было связано с загрязнением нефтепродуктами. Два баклана-слетка ослабли из-за изменений в местной среде, и специалисты помогли им окрепнуть, прежде чем отпустить на свободу.
Особое внимание привлекли чомги — долгожители центра. По словам Фридмана, эти птицы прошли через несколько реабилитационных центров и находились на финальном этапе восстановления в Витязево с декабря по январь. Они полностью готовы к самостоятельной жизни, и их выпуск стал важным событием для сотрудников центра.
При этом две чомги пострадали от мазута во время экологической катастрофы на побережье Черного моря в декабре 2024 года, вызванной крушением двух танкеров «Волгонефть». Тогда тысячи птиц погибли, а около 8000 оказались в реабилитационных центрах.
Фридман добавил, что выпуск прошел успешно и стал очередным шагом в сохранении птиц Черноморского побережья. Он подчеркнул, что работа реабилитационных центров помогает возвращать к нормальной жизни как обычных птиц, так и тех, кто пострадал от человеческой деятельности.