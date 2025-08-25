В деревне Афоновской Вологодской области отремонтировали медпункт

В ходе работ специалисты привели в порядок фасад здания и внутренние помещения. Также они заменили систему отопления, наладили работу канализационных сетей, водо- и электроснабжения. Еще в медучреждение поступило новое оборудование: электрокардиограф, спирограф, дефибриллятор и анализатор. Отметим, что в обновленном ФАПе медицинскую помощь будут получать более 250 человек. А всего в регионе в этом году отремонтируют 10 таких лечебных учреждений.