В деревне Афоновской Вологодской области отремонтировали медпункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в деревне Афоновской в Вологодской области отремонтировали в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
В ходе работ специалисты привели в порядок фасад здания и внутренние помещения. Также они заменили систему отопления, наладили работу канализационных сетей, водо- и электроснабжения. Еще в медучреждение поступило новое оборудование: электрокардиограф, спирограф, дефибриллятор и анализатор. Отметим, что в обновленном ФАПе медицинскую помощь будут получать более 250 человек. А всего в регионе в этом году отремонтируют 10 таких лечебных учреждений.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.