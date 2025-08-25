Общий кошелек для семьи: как ростовчане планируют объединять финансы

Почти треть россиян (31%), среди которых были и жители Ростова-на-Дону, выразили готовность открыть общий счет со своими близкими. Этот финансовый инструмент планируется использовать для совместных расходов, накоплений и реализации крупных покупок. При этом каждый пятый респондент уже является пользователем подобного продукта. Наибольшая доля тех, кто уже ведет общий бюджет, зафиксирована в Москве и Центральном федеральном округе, где этот показатель достигает 24%. Такие данные опубликовали аналитики ВТБ.
Среди причин открывать общий счет участники опроса выделили возможность быстрее достигать поставленные финансовые цели — на этом акцентировали внимание 26% респондентов. Для 22% важно контролировать расходы всех членов семьи, а для 18% — прозрачность операций и легкий доступ к информации о движении средств.
Что касается целей накоплений, то более трети опрошенных видят в семейном счете инструмент для приобретения крупных вещей. Около четверти респондентов копят на путешествие или отпуск, а 17% рассчитывают с его помощью финансировать будущий ремонт.
Мнения о том, какую часть дохода целесообразно перечислять на общий счет, разделились. Более трети граждан готовы ежемесячно направлять на эти цели от 10% до 20% своих доходов. Каждый четвертый участник опроса полагает, что размер взноса должен быть привязан к конкретной задаче и может варьироваться. Переводить более 20% своего бюджета согласны лишь 8% россиян, а минимальную долю в 5% считают приемлемой только 7% респондентов.
Были также определены функции, которые пользователи хотели бы видеть в подобных продуктах для повышения удобства. Так, почти для половины опрошенных обязательным условием являются мгновенные уведомления о всех операциях по счету. 45% ожидают возможность установки лимитов на траты, а 44% называют важным простой механизм управления правами нескольких пользователей. Для четверти респондентов ключевое значение имеют встроенные инструменты, помогающие визуализировать и достигать совместные финансовые цели.
— Совместные счета — это не только про эффективное управление финансами, но и про удобство и доверие между близкими. Результаты опроса показывают, что многие семьи хотят планировать бюджет вместе: копить на отпуск, ремонт или образование, а также отслеживать траты, — прокомментировал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин. — Мы видим интерес пользователей к таким сервисам, поэтому в ближайшее время участники Семейного банка смогут эффективно копить и тратить с помощью нового финансового инструмента.