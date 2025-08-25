Общий кошелек для семьи: как ростовчане планируют объединять финансы

Мнения о том, какую часть дохода целесообразно перечислять на общий счет, разделились. Более трети граждан готовы ежемесячно направлять на эти цели от 10% до 20% своих доходов. Каждый четвертый участник опроса полагает, что размер взноса должен быть привязан к конкретной задаче и может варьироваться. Переводить более 20% своего бюджета согласны лишь 8% россиян, а минимальную долю в 5% считают приемлемой только 7% респондентов.