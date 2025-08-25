Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

График работы вестибюля «Нарвская» изменён из-за ремонта эскалаторов

С 25 августа на станции метро «Нарвская» временно изменили режим работы вестибюля. Причиной стал ремонт эскалаторов, который продлится почти три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Петербурга.

Теперь у пассажиров появятся ограничения в часы пик. По будням с 08:10 до 09:10 вход в вестибюль будет полностью закрыт. Во второй половине дня, с 16:45 до 19:00, вход останется доступным, но в ограниченном режиме. Работы планируют завершить к 17 ноября.

Чтобы снизить неудобства, власти усилили автобусный маршрут № 205. Теперь транспорт ходит каждые 7−10 минут. Кроме того, от «Нарвской» можно воспользоваться наземным транспортом и доехать до ближайших станций метро.

Ранее «МК в Питере» писал, что в Петербурге похитили более 2 млн рублей во время стройки метро.