График работы вестибюля «Нарвская» изменён из-за ремонта эскалаторов

Теперь у пассажиров появятся ограничения в часы пик. По будням с 08:10 до 09:10 вход в вестибюль будет полностью закрыт. Во второй половине дня, с 16:45 до 19:00, вход останется доступным, но в ограниченном режиме. Работы планируют завершить к 17 ноября.
Чтобы снизить неудобства, власти усилили автобусный маршрут № 205. Теперь транспорт ходит каждые 7−10 минут. Кроме того, от «Нарвской» можно воспользоваться наземным транспортом и доехать до ближайших станций метро.
