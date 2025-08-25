График работы вестибюля «Нарвская» изменён из-за ремонта эскалаторов

Теперь у пассажиров появятся ограничения в часы пик. По будням с 08:10 до 09:10 вход в вестибюль будет полностью закрыт. Во второй половине дня, с 16:45 до 19:00, вход останется доступным, но в ограниченном режиме. Работы планируют завершить к 17 ноября.