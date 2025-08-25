Котлета с пюре стала гастрономическим символом Новосибирска

По итогам конкурса «Блюдо города» новосибирцы выбрали главным блюдом столицы Сибири котлету с картофельным пюре, опередившую окрошку и борщ.
В Новосибирске подвели итоги конкурса «Блюдо города», который проходил на протяжении двух месяцев. Жители столицы Сибири выбрали главным гастрономическим символом котлету с картофельным пюре, пишет VN.ru.
Торжественное объявление результатов состоялось на улице Ленина, где в 1970-е годы в кафе подавали «котлету по-новосибирски» — из мясного фарша в сухарной панировке. Горожанам устроили массовую дегустацию.
В финал конкурса вышли пять претендентов: блины с малиновым вареньем, окрошка, сибирский борщ, судак с картошкой и котлета с пюре. В упорной борьбе победу одержал именно этот традиционный набор.
«Котлета с картофельным пюре — это семейное блюдо, и в каждой семье есть свои особенности приготовления», — отметил президент Сибирской гильдии шеф-поваров Спиридон Яныгин.
Преподаватель Новосибирского колледжа питания и сервиса Яков Дель добавил, что главное правило для Сибири — котлета должна быть исключительно мясной.