Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамвай Победы появился на улицах Нижнего Новгорода

Он посвящен подвигу горьковчан в годы Великой Отечественной войны.

Источник: Правительство Нижегородской области

Нижегородцы смогут прокатиться на трамвае Победы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Трамвай стал частью проекта «Вагон Победы». Он посвящен подвигу горьковчан — Героев Советского Союза, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны. Пассажиры вагона смогут узнать об их судьбах и подвигах.

В вагоне увековечена память генерал-майора ВВС СССР Арсения Ворожейкина — дважды Героя Советского Союза. Нижегородцы узнают и еще об одном дважды Герое — Василии Розанове. В войну он был генерал-лейтенантом авиации.

Есть там информация и о еще одном Герое Николае Фильченкове, который служил политруком в 18-м отдельном батальоне морской пехоты. Не остался забытым и торпедный электрик с эскадренных миноносцев «Минск» Евгений Никонов.

В честь всех этих героев названы улицы в Нижнем Новгороде, Городце и Балахне.