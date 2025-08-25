Трамвай Победы появился на улицах Нижнего Новгорода

Нижегородцы смогут прокатиться на трамвае Победы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Трамвай стал частью проекта «Вагон Победы». Он посвящен подвигу горьковчан — Героев Советского Союза, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны. Пассажиры вагона смогут узнать об их судьбах и подвигах.
В вагоне увековечена память генерал-майора ВВС СССР Арсения Ворожейкина — дважды Героя Советского Союза. Нижегородцы узнают и еще об одном дважды Герое — Василии Розанове. В войну он был генерал-лейтенантом авиации.
Есть там информация и о еще одном Герое Николае Фильченкове, который служил политруком в 18-м отдельном батальоне морской пехоты. Не остался забытым и торпедный электрик с эскадренных миноносцев «Минск» Евгений Никонов.
В честь всех этих героев названы улицы в Нижнем Новгороде, Городце и Балахне.