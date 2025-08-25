В поселке Тундуш Челябинской области газифицируют около 120 домов

Около 120 домов в поселке Тундуш в Челябинской области обеспечат газом в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Златоустовского городского округа.
Специалисты уже проложили основную трубу протяженностью 2,3 км. Также они смонтировали газорегуляторный пункт. Сейчас объект готовят к вводу в эксплуатацию.
«Завершение всех мероприятий по контракту запланировано к середине сентября, однако подрядчик обещает закончить раньше срока. Прилегающая территория будет приведена в порядок и благоустроена», — отметил глава округа Олег Решетников.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.